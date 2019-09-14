《第一滴血：終極血戰》不老傳奇

文：張晴

《第一滴血》從來不是史泰龍出道以來最賣座的電影系列，過去4集累積票房只得7.27億美元（約56.7億港元），難以跟《洛奇》或《轟天猛將》系列相提並論，卻無阻史泰龍對「蘭保」這個越戰退役老兵的情意結。早於2015年，他已宣布開拍《第一滴血5》，並暗示今集將會是整個系列的最終章，然而電影公司以票房考慮為由，要求龍哥先拍《洛奇》外傳《王者之後：重拳復仇》，蘭保只好暫時靠邊站。

拯救好友女兒

史泰龍及影迷來說，戰後罹患創傷後壓力症候群的蘭保，才是他筆下最具血肉的電影角色。回顧過去4集，蘭保每次出手，總是為保護他人而戰，包括前上司、越戰戰俘，以及遭緬甸軍隊虐殺的平民義工等，今集亦不例外，歸隱田園的蘭保為了拯救好友的女兒，被迫再披戰甲，單挑墨西哥毒梟，結果又是血流成河。

唯一分別是，過去獨來獨往的蘭保，今集終於有了「家人」相陪，並在遠離煩囂的鄉野，找到心靈平靜的時候，結果麻煩總會找上門，不單把他刻意經營的「退休生活」完全摧毁，甚至惹來殺身之禍。

對付墨西哥毒梟

還記得史泰龍自編自演《第一滴血》時，大概只有30多歲，正值壯年當然毫不吝嗇地展示一身健碩肌肉；如今英雄遲暮，難道仍要袒胸露臂？從預告片段可見，晚年的蘭保穿著格子恤衫襯寬邊帽，不啻是個西部牛仔模樣，對於忠實粉絲來說，感覺既新鮮又陌生。

今集導演名字同樣陌生，艾恩甘堡（Adrian Grunberg）曾任《鑣火》、《亞波卡獵逃》及《華爾街：金融大鱷》等電影的第一副導演，由他主理的《第一滴血》結局，刻意向前作致敬，蘭保為了對付墨西哥毒梟，過去曾在戰場上使用的軍刀、弓箭、長短槍，甚至親手製作簡陋但實用的殺人陷阱等，統統回歸幕前，為忠實粉絲帶來一次集體回憶。

英雄命運難測

《洛奇》拍到第6集，老邁拳王終於退下火線，龍哥卻退而不休，改拍《洛奇外傳》，力捧故友阿波羅之子成為新一代拳王，一連兩集叫好叫座，更帶挈龍哥提名奧斯卡最佳男配角，事實證明洛奇「動口不動手」，粉絲一樣捧場。

如今《第一滴血：終極血戰》同樣以結局之名，吸引粉絲捧場，究竟蘭保會否落入悲劇英雄的宿命，就似Marvel超級英雄「狼人」為拯救弱小而自我犧牲？抑或像另一英雄「鷹眼」把弓箭傳給繼承人Kate Bishop，然後把電影系列無限輪迴？實在令人好奇。