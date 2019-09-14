《神探俏嬌娃》MV曝光 Miley伸脷誘惑Ariana

三名女歌手在MV中除以性感的「天使」造型登場外，又不乏動作鏡頭，包括Miley打拳及Lana手持雙截棍。Miley更使出她的招牌伸脷動作誘惑站在身旁的Ariana。至於導演伊利莎伯賓絲亦在MV的尾聲粉墨登場。

Miley前夫回澳洲老家度假

提起Miley，早前跟結婚8個月的《飢餓遊戲》男星李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）離婚，後者最近返回澳洲老家，未知是否要回到親人身邊以療情傷。他的哥哥、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）前日更新社交網，多張照片顯示他跟太太艾莎和胞弟李安及數名朋友，到了昆士蘭附近的離島度假，看李安笑容滿面，看來已逐漸走出離婚的陰霾。