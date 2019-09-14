出自傳揭悲慘童年曾被性侵 56歲狄美摩亞全裸登雜誌

狄美又在訪問中談及跟《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）的姊弟戀於2005年修成正果，並於42歲時再次懷孕，為將出生的女兒取名Chaplin Ray，可惜懷胎6個月之後流產。狄美其後開始酗酒濫藥，又自責失去胎兒。她跟阿斯頓古查於2011年各走各路，兩年後正式離婚。狄美自言保持「清醒」之路毫不順遂，20多歲時曾戒酒成功，到40歲再次沉淪，直到50多歲終洗心革面。

其實狄美訪問中的內容，也刊登於本月24日推出的自傳《Inside Out》內，她還會談及於15歲時曾遭性侵，以及跟阿斯頓分手後所面對的種種健康問題。