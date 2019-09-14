內地網民抵制 消失央視中秋晚會 林志玲與Akira首次夫妻檔演出告吹

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自上月傳出林志玲與丈夫Akira有份演出央視中秋晚會後，很多內地網民留言責罵：「銘記歷史，不忘國恥，拒絕日本人參加中秋晚會」、「抵制日本人上中秋晚會」等。當時已有指他倆的名字在節目名單中消失，林志玲經理人只回應說：「以節目官方統一宣布的為準。」

林志玲再惹懷孕揣測

中秋晚會昨晚正式舉行，節目組公開演出名單未見林志玲與Akira名字，林志玲透過經理人回應：「因為個人一點小小的突發狀况，很可惜沒辦法與大家在舞台上見面。非常非常感謝能有這個機會，我們一定會把這份愛轉化成更溫暖的力量，在下一次的舞台上傳遞快樂和滿滿的正能量給大家，再次深深感謝大家的關愛，中秋佳節，祝大家中秋節快樂，月圓人團圓，多吃一點跟姐姐一樣一團圓圓。」有網民看到以「突發狀况」及「跟姐姐一樣一團圓圓」作回應，猜測林志玲是否懷孕？

黃曉明Angelababy分開到場

另外，已結婚4年、育有2歲兒子「小海綿」的Angelababy與黃曉明，在今年的央視中秋晚會有份演出，近年他們甚少像過往公開曬恩愛，不時傳出婚變。

昨晚Angelababy與黃曉明分別與蔡國慶、伊麗媛合唱，黃曉明夫婦不但沒有同台演出，即使綵排都是前後腳到場，再惹起婚變揣測。Angelababy日前在訪問中談到網上較離譜的傳言時，說會一笑置之。