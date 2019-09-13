畢彼特養子首開腔談家暴傳聞 18歲麥度斯暗示父子緣盡

原定本月10日到東京宣傳新片《星際任務》的畢彼特，因受颱風影響，延至前晚抵埗，依然吸引大批粉絲到場接機，表現親民的畢佬見狀，主動上前為日迷簽名及合照留念。

提起畢佬，還記得2016年他在私人飛機上醉酒鬧事，涉嫌毆打養子麥度斯而遭安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）提出離婚的傳聞嗎？據報事件曝光後，麥度斯一直拒絕跟畢佬見面，父子冷戰多年，直至上月麥度斯離家遠赴首爾求學，似乎為父子破冰提供最佳時機。

有傳畢佬考慮完成日本宣傳活動後，隨即轉赴韓國，爭取機會跟18歲養子面談。不過，在「虐兒」傳聞後首次開腔回應事件的麥度斯，對此表現冷淡，當《In Touch》雜誌記者在延世大學門外訪問他，問到畢佬如果主動聯絡，麥度斯有何回應？他表示：「我對此一無所知。」難道父子已經緣盡？麥杜斯答：「無論發生什麼事，都已經發生了。」說罷一臉平靜，絲毫不覺傷感或難過。

麥度斯又提到，他正在努力適應韓國的校園生活，並盡力學好韓文；記者問他對K-pop有沒有興趣？麥杜斯笑言只愛Punk音樂，例如重型搖滾樂隊The Clash才是他那杯茶。

奇洛李維斯「男神」變「車神」

至於另一荷李活「男神」奇洛李維斯，日前亦飛抵東京，為下月在日本開畫的電影《殺神John Wick 3》宣傳，百變歌姬Kyary Pamyu Pamyu（KPP）到場獻花，又陪奇洛扮忍者合照，逗得後者笑逐顏開。

完成新片宣傳活動後，前日奇洛繼續行程，出席千葉幕張舉行的「東京電玩展2019」（TGS2019），為他代言兼「飾演」未來世界僱傭兵的最新電子遊戲《Cyberpunk 2077》造勢，當他騎上遊戲主角的專用電單車拍照時，「男神」立即變成「車神」，惹來全場尖叫，成功炒熱氣氛。