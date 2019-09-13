「九星」開騷大唱懷舊金曲 黃寶欣爆黃翊死穴 林利胡渭康掀高潮

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

甫開場，全體歌手大合唱《飛躍舞台》為演唱會掀起序幕；9名歌手輪流演繹自己首本名曲，黎明詩與袁志偉合唱《只怕不再遇上》，唱畢二人情不自禁嘴對嘴，袁志偉唇上沾滿紅色唇膏，還取笑黎明詩似「奶媽」，因為對方經常煲湯，非常懂得照顧和關心朋友。

薛家燕上台玩埋一份

輪到黃翊演出時，特別邀請台下捧場的薛家燕上台，感謝對方邀請他上《流行經典50年》演唱，令他有機會再戰樂壇。黃翊笑指黎小田曾爆家燕姐很留意男藝人有沒有拉褲鏈，幽默的家燕姐反駁：「不是，只是Michael（黎小田）想我看他就真，不過我沒有。」令全場爆笑。

之後黃翊和黃寶欣合唱《酒杯敲鋼琴》，黃寶欣大爆黃翊死穴，她說當年有次行公園，有隻青蛙突然跳出來，黃翊被嚇到撲向她。

至於前「小虎隊」成員胡渭康與林利，雖欠了隊友孫明光，兩人合唱《伴我啟航》和《忍著淚說Goodbye》時威力依然強勁，令觀眾尖叫，現場氣氛推至沸點；胡渭康爆林利在台灣的新婚妻子亦有來港，卻留在酒店，笑問是否要安胎，林利笑而不語，主動惜胡渭康面頰，然後自嘲兩人加起來過百歲才會做出這種事。

莫鎮賢緊記羅文教誨

眾歌手齊唱經典金曲Medley作壓軸演出，他們落台與觀眾握手及合照，帶動全場氣氛。之後9人逐一在台上講感言，黃翊哽咽說：「兩年多前沒想過再有機會重踏舞台，感謝大家支持！」林利亦忍淚說：「經歷一場大病，身體正慢慢康復，覺得健康真的非常重要，希望每一個人都健健康康！」說罷台下觀眾大叫「加油」。入行30多年的莫鎮賢緊記已故羅文的話「一日藝人，一世藝人」，會堅持繼續演唱。最後眾星齊唱《明星》，為演唱會畫上完美句號。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com