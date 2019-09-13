與老公浪漫之旅甜蜜蜜 陳茵媺毋懼七年之癢

【明報專訊】陳茵媺與高海寧昨日出席「意大利文化節」，擔任活動文化大使的陳茵媺表示之前與老公陳豪結婚5周年，以及生完大仔後都是去意大利慶祝，覺得意大利是很浪漫的地方。今年6月是她與陳豪結婚六周年，由於陳豪忙拍劇，沒有特別慶祝。會否補祝？她說與老公每年都有個浪漫之旅，希望稍後有時間去意大利南部享受二人世界。明年與老公踏入七周年，可擔心七年之癢？她即時「啋」一聲說：「我知道這是什麼意思，我們之間一直都很sweet！」她透露中秋節會簡單慶祝，在家中煮飯，小朋友在學校製作燈籠。她稱3個小朋友對中國傳統節日和故事也感興趣，女兒很喜歡中文，會為公仔改中文名。