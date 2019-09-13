傳馬國明香香接棒《BB來了2》 黎諾懿力撐李佳芯：無任何拖累

「有生之年一定再合作」

李佳芯昨晚與黎諾懿錄影《香港唱好演唱會》，對於傳《BB來了2》易角換新班底，她說一直知道會延至明年拍，至於傳改由馬國明及岑麗香演出，她是看報道才知。會否失望？她說如果真的是換角會感可惜，因為跟黎諾懿合作好開心。黎諾懿在旁說《BB來了》好成功，已留美好回憶，不一定要拍續集，拍其他劇會有新火花。他相信有生之年會再與李佳芯合作，就算他攞錢出來都要拍一部。

李佳芯：無雪藏咁嚴重

問李佳芯是否覺得拖累黎諾懿？她說消息從報道知道，未了解黎諾懿是否不開心？黎諾懿說自己非常開心，無任何拖累，李佳芯是他的最佳拍檔，永遠盲撐她。無得拍《BB來了2》，便期望拍《BB來了3》，希望在明天，有時續集又未必一定好，有上集成功可能更有壓力。對於李佳芯傳被無綫雪藏？她說聽公司講，從來無雪藏這回事，她看到報道都嚇一跳，點解寫到咁嚴重！

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