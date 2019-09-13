被指搭上男友兄弟 江嘉敏開名反擊：以後帶眼識人

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵、劉永銳

江嘉敏昨日看到報道後，在社交網氣憤留言，以及公開X先生真名，她說︰「你點搞我同男朋友呢，都唔會有任何影響嘅，不過呢，你係都要無嘢搵嘢玩，搞吓我屋企，又搞吓我工作呢，我就真係會嬲喇！我同男朋友都預咗呢一日，你會cap頭cap尾，又話我溝你、又話我呃你錢！夠膽就唔好cap頭尾，畀全部嘢人哋睇嘛！仲要夠膽做，唔夠膽面對！嗱嗱聲block晒我同我男朋友！其實都知你咩事㗎喇！X咩先生吖，扮神秘？王XX先生！成日都話想出名，好啦，如你所願喇！」

獲男友諒解信任

江嘉敏昨晚回應事件，稱早上見到新聞後，好衝動在Instagram發文回應，事後即被高層樂易玲召回公司「照肺」，她說：「因為當時好嬲，所以破口大罵了一頓，樂小姐話我，有關傳媒的報道不應回應。」她表示已向男友解釋清楚，「他知道是什麼一回事，所有對話短訊，男友有過目，好諒解我，對我信任，我們感情非常好，大家見我好長肉就知啦」。問到報道所指的對話內容是否真？她說是經剪輯，切頭切尾，真極有限。提到內容有她的聲帶，她說：「不是真實的，不會回應。」

「短訊經剪輯不回應」

提到江嘉敏要求王先生投資50萬開琴行？她未有正面回應，「唉，經剪輯的短訊不回應，好多朋友都知發生什麼事」。她並劃清界線，稱王先生只是男友認識的朋友，但她不了解對方做什麼行業，只知他開舖賣衫，「我與男友都不熟悉他，初時託他買衫、買鞋才會聯絡，真的不清楚他的動機，自己容易相信別人，以後真的要帶眼識人，上了最寶貴一課」。她透露有心願開琴行，打算與家人商量開店，因為未入行前都是教琴。

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