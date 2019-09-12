「小丑」華堅馮力士多倫多領獎悼亡兄

多倫多影展正進行得如火如荼，《變形金剛》沙拉保夫（Shia LaBeouf）的半自傳式新片《寶貝童年》（Honey Boy）、《飛鳥俠》愛德華諾頓（Edward Norton）主演警匪片《Motherless Brooklyn》、《BJ單身日記》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）重演《綠野仙蹤》女星茱地嘉蘭（Judy Garland）晚年生活的《Judy》，以及丹尼爾域卡夫新片《Guns Akimbo》等，前日分別舉行首映禮，紅地氈上星光熠熠，鎂光燈全日閃個不停。

梅麗從拍檔手上接過獎項

在影展舉行期間，前晚在當地著名的費爾蒙特皇家約克酒店舉行籌款晚宴上，華堅馮力士及金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）分別獲頒演員成就獎，「梅姨」首先上台，從新片《洗錢天堂網絡》（The Laundromat）拍檔加利奧文（Gary Oldman）和安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）手上接過第一座演員成就獎，全場掌聲雷動。

到多倫多宣傳《Motherless Brooklyn》的威廉達福（Willem Dafoe），這晚負責把獎座交到華堅馮力士手上，後者致謝辭時，特別鳴謝家人和朋友支持，尤其因吸毒過量致死的胞兄里華馮力士，他憶述：「當我15、16歲時，某日哥哥放工回家，跟我一起收看羅拔狄尼路（Robert De Niro）主演的《狂牛》錄影帶，翌日要我再看一次，然後跟我說，『從今天起，你就要努力成為演員了』。」他的感人演說，再次贏得熱烈迴響。

目睹兄長昏迷報警

事實上，里華和華堅都是童星出身，前者演出過《伴我同行》，憑《逃亡歲月》獲提名奧斯卡最佳男配角獎，及後更以《不羈的天空》成為威尼斯影帝。1993年10月，他跟弟弟華堅到尊尼狄普（Johnny Depp）經營的夜店The Viper Room消遣，卻因吸毒過量昏倒，當時年僅19歲的華堅報警，但里華送抵醫院後不治，終年23歲。華堅報警的聲帶當時被媒體拿到，更在電視台電台日夜播出。兄長逝世對華堅打擊不小，他隱居多時，約兩年後才復出拍戲。