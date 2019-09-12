出席從影20周年作品展開幕 章子怡肚凸凸 汪峰小心護送

《章子怡從影20周年》作品展舉行開幕禮，章子怡在汪峰陪同下現身，雖然她仍是臉尖尖、手腳纖幼，但身形明顯圓潤不少，尤其從側面看，腹部明顯隆起，加上汪峰在旁處處小心扶着，章媽媽又站在不遠處緊張望着，懷了第二胎的可信性更高。

拍《2046》演戲始開竅

章子怡這名影后魅力非凡，其間有男影迷大叫「章子怡，我愛你」，她在台上回應：「我老公在這呢，哈！」借機曬恩愛。章子怡於1998年被張藝謀發掘演出電影《我的父親母親》，她透露自己直至拍王家衛執導的《2046》時才真正開竅。她回憶拍攝《2046》時沒有劇本，加上身邊的人都說粵語，她拍了很多個take，導演仍未收貨，只好喝點酒令自己迷迷糊糊，這樣就不會發問問題。她說︰「其中有一個take拍了30次，正當我在想問題出在哪時，梁朝偉安慰我，說是因為杜可風（著名攝影師）還未找到焦點，叫我不要急。跟王家衛導演合作，令我第一次體驗到表演的快樂，他是非常棒的老師，會一點點督促演員進步。」

等待讓她好奇的角色

張藝謀透過視頻祝賀章子怡，說她的成績有目共睹，給年輕人樹立一個典範。章子怡其後在微博發文感謝所有提攜過她的恩師，她說自己永遠是一個認真努力的學生，初心不忘。她亦感謝影迷們包容她的「不營業」，其實她每天都在看劇本，等待一個讓她好奇的角色。

娛樂組