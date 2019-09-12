《牛下女高音》變台慶劇下月首播 黃心穎劇集解禁

黃心穎被揭搭上許志安做小三，演藝前途盡毁，不但即時被無綫雪藏，她主演的劇集《堅離地愛堅離地》，原本今年5月播映，已被迫臨時抽起，《牛下女高音》及《丫鬟大聯盟》亦因她播映無期，另一部《法證先鋒IV》則要重拍，由湯洛雯頂替她的角色，連她主唱的《愛‧回家之開心速遞》主題曲，都一度改播純音樂，早前再由劇中演員合唱新主題曲。

《牛下女高音》一度考慮像《法證先鋒IV》重拍，有傳因演員難度期，以及製作上有難度而告吹。當大家以為該劇會變成永久倉底貨，不料事件出現逆轉，無綫昨日落實下月7日晚上8時30分首播《牛下女高音》，不單獲解封重見天日，更是台慶劇。

黃心穎戲分不經刪剪

監製黃偉聲透露有關黃心穎的戲分，全劇30集沒有經過刪剪，她的演出將原汁原味播出。會否擔心觀眾對黃心穎反感而罷看？他說：「不擔心，因為全劇重心是飾演校長的鍾景輝，尋找40多年前7名小學生歐瑞偉、韋家雄、曾偉權、吳岱融、蔣志光、曾航生及鄭敬基，再重組合唱團，以及尋找『女高音』過程，故事勵志，有濃濃的香港情懷。」問到會否安排黃心穎返港宣傳？他指心穎在外地，聯絡不到她。

劇情集中老戲骨身上

《牛下女高音》獲解封，眾演員都十分開心，吳岱融說：「終於可以出街是開心事，這部劇很勵志和正面，現今香港氣氛差，很適合收看。」張振朗則希望觀眾將焦點放在一班前輩身上，大家用了好多心機拍攝。

目前除《牛下女高音》外，已落實於10月中播出另一部台慶劇，是王浩信與唐詩詠主演的《解決師》。有傳楊千嬅與周柏豪合演的《多功能老婆》，亦有望在台慶月播出。

娛樂組