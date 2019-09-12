金剛爆麥包受師奶歡迎

金剛否認與女友分手

金剛早前在facebook（FB）吐苦水，惹來跟梁云菲（Nana）分手疑雲，他說：「我知這個報道，我和女友的感情不知幾好，我FB寫的不關愛情事，是講朋友，有點感觸。」身邊的麥包即慰問：「我都有，好平常，每個階段都會有這些情况。」笑金剛拍節目沒有好身材的靚女，有否不慣？他說：「不可以這樣說，不過我都有問過監製，哈哈哈！不同感覺啦，幾窩心，今次好有親情。我簽了ViuTV兩個節目，另一個會跟靚女合作。」

金剛自言在師奶面前，不及麥包受歡迎，因為麥包懂唱粵曲和金曲，金剛就算唱閩南歌亦未必能爭取師奶共鳴，稍後都要開會，研究兩星期外景行程，麥包說：「要傾下，我未做過Guide。」金剛瞪大眼問：「吓，要做雞㗎？」麥包大笑：「我們最多做鴨，要學做導遊，以前都是別人招待我多，我問師奶們會不會派貼士畀我，個個話會但卻耍手。」

記者：鍾一虹