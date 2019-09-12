盧淑儀張嘉兒淚灑靈堂 歷屆「女兒」送別「港姐之母」陳紫蓮

Rosa生前擔任慧妍雅集榮譽顧問，慧妍雅集榮譽導師王愛倫和信託委員會主席曹敏莉昨午2時許身穿黑色素服到靈堂打點，靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「 往生淨土」，選用Rosa面帶笑容的遺照，有僧侶在堂內誦經。慧妍雅集印製紀念冊給到場親友留念，當中寫滿眾會員及歷屆港姐對Rosa的思念，包括首屆港姐冠軍孫泳恩，以及朱玲玲、李美鳳、鄭文雅、趙雅芝、李嘉欣、袁詠儀、李珊珊等。

慧妍雅集印製紀念冊

王愛倫、曹敏莉及治喪委員會成員曾醒明一同受訪，問Rosa有何心願？曹敏莉表示Rosa生前吩咐好，喪禮跟足Rosa意願去做，帛金會捐出作慈善用途。曹敏莉說Rosa走之前說很安樂，見到很多港姐和慧妍雅集成員都很好，她們希望繼續把慧妍雅集做好，好好完成Rosa心願。曹敏莉對Rosa離世感不捨，她入行前第一個和她聯絡的人就是Rosa，多年來關係密切。

帛金撥捐慈善用途

昨日到靈堂拜祭有慧妍雅集新會長翁嘉穗、朱玲玲、吳婉芳、謝寧、唐麗球、李嘉慧、陳法蓉、張嘉兒、陳茵媺、胡杏兒、 郭羨妮、向海嵐、盧淑儀與老公李克勤、袁偉豪等。朱玲玲約5時半抵達，逗留約兩小時。她表示自己1977年參選，Rosa於1979年才開始照顧港姐，二人因慧妍雅集才多接觸，相識42年。

盧淑儀與李克勤6時半一同前來，急步進入靈堂，盧淑儀見到Rosa遺照即激動落淚，之後坐在一旁安頓情緒，其間不停用紙巾拭淚。吳婉芳到場拜祭，問是否很掛念Rosa？她只報以微笑。與岑杏賢一同到場的張嘉兒，入靈堂前已忍不住淚流滿臉。

謝寧無忘教誨不要走歪路

謝寧與老公到場，她坦言Rosa對她來說像一個媽咪，她21歲入行已認識，Rosa帶她去美國選美，她不習慣時攬着Rosa喊，當是媽咪，長大後便視作大姐姐。她指Rosa為人老實、忠直：「當年教我做人要正面，不要走歪路，不要傳咁多緋聞，是很盡責的媽咪。」她近年與Rosa很少見面，遺憾未能見對方最後一面。

胡杏兒選港姐入行20年，最記得Rosa每次見她，會用溫暖的手捉實她的手問候近况，參選港姐十分保護佳麗，將一生奉獻給「香港小姐」這4個字，很遺憾最後日子陪不到對方。當年有否被Rosa鬧過？她說Rosa不會鬧，是以好媽媽身分教導，最深刻Rosa見到佳麗都會「Girls！Girls！」叫大家，很掛念，希望Rosa安息！

袁偉豪選港男感激Rosa教導

袁偉豪2007年參選香港先生，也是由Rosa帶領，得知對方死訊很突然。他說Rosa是很好的人，當年他參選遇到疑難，對方會教導如何面對傳媒，以及在比賽期間如何提升自己。當時他有些不太好的新聞，Rosa會跟他聊天和了解事件，希望將他教導得好些。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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