荷李活翻拍吳宇森《奪面雙雄》

據美國娛樂新聞網站The Hollywood Reporter報道，吳宇森繼《終極標靶》及《斷箭行動》後，第3部荷李活作品《奪面雙雄》請來金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）監製，尼古拉斯基治（Nicolas Cage）與尊特拉華達（John Travolta）合演，1997年上映時贏盡口碑，全球累積票房達2.45億美元（約19.1億港元），相等於兩齣前作的總和，此片的佳績，也為他之後執導湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊II》鋪路，後者當年全球票房高達5.4億美元，是吳宇森迄今為止最賣座的電影。

FBI恐怖分子交換臉皮

《奪面雙雄》故事講述尊特拉華達飾演的FBI探員，為了調查洛杉磯炸彈案，並為亡兒報仇，決定跟扮演恐怖分子的尼古拉斯基治進行臉皮交換手術，後者卻藉着這塊「正義面孔」為非作歹，甚至破壞他的家庭生活。無論在公在私，二人都想置對方於死地。

據報當年華納電影公司購入《奪面雙雄》劇本，卻遲遲不肯開拍，其後版權落入派拉蒙手上，並把導演一職交給吳宇森，於是他跟《斷箭行動》尊特拉華達再度合作，而拍罷《奪》片後，吳宇森又邀請尼古拉斯基治演出他執導的《烈血追風》，反映吳大導如何重視友情。

親自重拍《喋血雙雄》

雖然新版《奪面雙雄》未必由吳宇森執導，但他早前公布另一經典港產片《喋血雙雄》，趁面世30年周年紀念，則會由他親自重拍荷李活版，主角由《黑豹》女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'O）擔綱，由她扮演原裝版本中周潤發的殺手角色，頗令人有新鮮感。

事實上，《追捕》正是吳宇森翻拍日本導演佐藤純彌舊作、高倉健主演的同名電影，兩年前在威尼斯影展舉行首映禮，並於兩岸三地上映，口碑遠勝舊作《太平輪》，總算為抗癌成功的吳大導重建拍戲信心。今次重拍《喋血雙雄》，應該更加得心應手。