戚美珍讚賈思樂sweet過三哥

盧海鵬爆賈思樂年齡秘密

賈思樂與戚美珍互相感激說獲對方多年來一直在身邊支持，兩人更眼濕濕擁抱，賈思樂說：「她不是我老婆，只是我的朋友，但很真心支持和關心我。」問戚美珍被安排當「換衫藝人」可有不滿？她說：「不會嬲，我一嬲他就會做些sweet 嘢出來，還sweet過三哥（苗僑偉）。」

兩人表示已超過10年沒有合唱，戚美珍今次會挑戰難度唱英文歌，她表示全因從前在《歡樂今宵》中賈思樂都會幫她唱和音，今次也一樣，所以夠膽唱。

問賈思樂是否介意被爆快將可搭兩蚊車？他笑道：「他們亂講而已，不要緊，因為人始終會到這個階段，我接受的，不過我個樣不似嘛！總之就算幾多歲都好，最緊要心境好和健康。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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