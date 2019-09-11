否認與無綫提前解約 田蕊妮：一時感觸講再見

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

田蕊妮（阿田）的演唱會尚有10日舉行，她說開始緊張，很多內容怕不記得，如講稿、歌詞和結他譜，「段稿還不斷修改，因太長已刪掉兩部分。一場真的不夠講，如果有機會讓我開多幾場，每晚講不同內容都得」。可考慮再覓場地開part 2？阿田說現時什麼都不想，做好這場才算，因不知何時有機會再開。

戒食月餅戒凍飲

阿田為保持身段注意飲食，但近期因忙綵排，未有時間健身，她笑言最驚中秋節，因很想吃月餅，要忍口很辛苦，「現在家中有很多朋友送來的月餅，但只能看，老公還不時問我這個是什麼味道，很賤格。我有晚發夢打邊爐，最近吃得實在太清」。她為保養聲帶，最近連凍飲都戒了，「最近學唱歌、學結他，吃得很清，然後又補充蛋白質和戒凍飲。所以我第一時間問唱片公司，完騷後去哪裏慶功，他們說打邊爐，我很開心」。

無想過取消演唱會

早前有些在旺角舉行的音樂會，都受社會事件影響取消或延期，問阿田可有擔心？她表示不要緊，現在每日每分每秒都不同，未發生的事情不去想，先做好當下要做的事，也沒特別去問公司可有兩手準備，只專注做好個騷。

談到老公杜汶澤前日於社交網上載兩人昔日的舊照，慶祝拍拖20周年，不少網民留言大讚甜蜜，更指阿田樣貌無變過。她笑說：「是身邊那個變了樣而已。」問兩人可有慶祝？阿田說沒慶祝，只是要求老公幫眼檢視演唱會的稿，對方也給了一些意見。

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