方皓玟 陳柏宇 安排子女「相睇」

拉闊騷傳達正能量

方皓玟說兒子現時14個月大，跟Jason的女兒Abigail年紀相若，提議安排相睇，Jason叫好：「方皓玟個仔是混血兒，正呀！撮合兩個孩子做朋友，可以一齊返學。」Jason又透露月尾會為Abigail舉行一歲生日會，好讓大人和小孩一起耍樂，但沒有準備禮物給女兒：「她未意識到什麼是禮物，等她長大一點再送，而且她的生活已經使好多錢。」可會改送禮物答謝老婆為他生BB？Jason笑問：「關她何事？她生日已送禮物，BB我都有份生，我是否也有禮物？老婆平時已經有我張附屬卡買東西了。」身旁的方皓玟邊聽邊大笑：「我學到很多東西！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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