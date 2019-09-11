入紙申請註冊結婚 陳山聰忙拍劇 未婚妻籌備婚禮

娛樂組

陳山聰與Apple的擬結婚通知書昨日曝光，陳山聰用原名陳山葱登記，列出曾離婚的紀錄，兩人並且報不同住址。距離婚禮舉行只有個多月時間，陳山聰剛開拍新劇非常忙碌，他表示交給Apple處理婚禮事宜，大家都開心期待。陳山聰早前接受訪問時說，婚禮不會大搞，Apple想簡單一點。至於婚後是否心急造人？他說隨緣，等上天安排。

曾與賭王千金何超雲拍拖

陳山聰於2008年曾秘婚娶太太Ponny，但於2010年離婚。2011年陳山聰跟賭王千金何超雲拍拖，當時被指女尊男卑，但兩人愛得甜蜜及高調，可惜最終分手告終，戀情只維持2年。陳山聰與何超雲拍拖時戀愛大過天，分手後形象插水，被指「四失」，失戀、失工作、失形象及失朋友。他之後積極投入工作，在無綫備受重用，一改負面形象；即將播映的《金宵大廈》及拍攝中的《大步走》，他都擔正男主角。陳山聰5年前與Apple相戀，感情穩定，Apple一直陪伴身邊，陳山聰認定她是結婚對象。