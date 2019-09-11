以前急躁頻撞板 鄭秀文自認愈變愈溫柔

「已經不懂發火」

Sammi稱故事圍繞兩大重點，要趁親人在世，將彼此的愛恨，透過互相理解、原諒去和解，而且要有話好好說。她笑稱隨年紀成熟，性格上有好大進步，現在與人相處變溫柔，「我收了火，對人對事的睇法，跟20幾歲時有好大分別，已經不懂發火，以前我好急躁，撞好多板，因為沒有好好說話，令人受傷」。

Sammi表示與父母一向關係密切，無所不談，甚至好私人的問題和煩惱都會找他們傾訴，「現實中爸爸是我的好榜樣，他怎樣面對困難，身體不好也能正面思想，給我好好學習。自己長大後會慢慢分析父母的教導，我覺得每個父母都不是完美的，我回望過去，會尊重每個人的價值觀不一樣，會嘗試從他們的人生歷練中找出好處去用，啟發成為自己的座右銘」。

藝術細胞來自爸爸

Sammi覺得自己的堅毅和藝術細胞是爸爸遺傳的，因爸爸愛研究古董和音樂、寫字畫，媽媽零藝術感，但她好學，80歲仍然睇書學英文，跟家傭溝通得好好，又愛玩手機吸收時事資訊，完全沒脫節。

賴雅妍：父母罵我當關懷

賴雅妍表示跟父母的關係也很好，但正因相近相似，經常會產生衝突，「其實都是愛，但就是用罵的方式當關懷，投訴我不食飯、不好好照顧自己，氣勢愈來愈強，大吵都是為了小事。如果好似這部戲，一開始就好好說，就不用吵了」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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