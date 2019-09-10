多倫多影展 史嘉麗連趕兩場

另一邊廂，《從前，有個荷里活》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）西裝筆挺抵達多倫多影展，不過他此行並非宣傳主演的新片，而是他有份監製的紀錄片《And We Go Green》在多倫多展出；向來關注環保議題的里安納度，據悉新片是有關電動車賽車使用再生能源的新科技。

曾在《霍金：愛的方程式》扮演夫妻的金獎影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）及菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）再度合演新片《The Aeronauts》，前日在多倫多舉行首映禮。兩人表示，再度合作是十分奇妙的經驗。艾迪說：「對我來說，這部電影是關於奇蹟；當現代人都低頭專注自己的手提電話時，《The Aeronauts》就是叫大家抬起頭去探索。」菲莉絲迪表示，「我與艾迪是非常好的朋友，演戲上的處理方式亦非常類同，都是一絲不苟」。《The Aeronauts》改編自真人實事，講述19世紀科學家James Glaishe與熱氣球駕駛員Amelia Rennes為了實驗熱氣球可飛行的高度，於是James帶Amelia一同實驗，飛行途中卻發生連串突發狀况及不可預測的天氣。