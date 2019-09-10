怕觀眾見得多嫌悶 黎諾懿新劇押後播

靚湯為「呃飯食」向佳麗致歉

靚湯跟黎諾懿合作無間，覺得彼此好有緣和有默契，視對方為其中一位啟蒙老師。她前晚出席《2019香港小姐競選》，參與快問快答遊戲時，取笑候選佳麗「呃飯食」，反被何浩文譏諷她才是「呃飯食」。靚湯認衰，「我為節目效果才搞笑，我有時說話口沒遮攔，無經大腦，如令佳麗感難受，我講聲不好意思」。她表示曾在飯局見過何浩文，但沒有交談，不會對他的言論嬲怒，「多謝他撐港姐騷，他睇得投入才有這些反應，我為節目效果講完就算，而且做藝人當然有人喜歡、有人不喜歡，入行第一日已接受，不會因一兩句說話就感到尷尬」。

完騷後，靚湯出席老友劉佩玥生日派對，她稱未有準備禮物，只送香吻，稍後會再請食飯。問到劉佩玥的緋聞男友周志文可有在場？她說：「阿文都在，我們成班朋友都有出席。（周志文送什麼禮物給劉佩玥？）我都想知，我好攰，切完蛋糕已走了。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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