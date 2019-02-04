《愛．回家》添食邁向900集 呂慧儀37歲生日 張景淳送卡無送吻

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

呂慧儀稱與劇組合作3年，關係如家人一樣，平時開工都玩得好融洽，「打者愛也，愛者打多幾吓，我們有時圍埋度戲都會鬥嘴，玩得癲，豹哥經常爆肚搞笑，我都試過忍不到笑NG，希望我們拍得開心，帶多點正能量及歡樂給觀眾」。

有信心打破《真情》紀錄

呂慧儀指劇集現拍到700多集，添食至900集有長長久久的好意頭。可有信心打破過千集的《真情》紀錄？她笑說：「乖乖哋跟住丹爺應該可以，多謝觀眾支持，台前幕後、編劇寫故事又好，都算是我的生日禮物之一。」

談到剛度過37歲生日，她透露兒子送花又獻吻，家人又從外地返港跟她食飯慶祝，非常難得。緋聞男友張景淳送什麼？她說：「他送了張生日卡，有講生日快樂，但無送吻，卡上亦不是寫情話。」但提起前夫黃文迪，她即說不回應。

阮政峰（阿峰）與劇中女友鄺潔楹（Judy）搭膊合照，狀甚老友，不過阿峰與傳緋聞的林凱恩站在一起卻表現尷尬，保持距離。

阮政峰自爆有圈外女友

阿峰與林凱恩一起接受訪問。阿峰說：「我現在有一段開心、穩定、愉快的關係，已發展了大半年。」女朋友是誰？林凱恩搶答：「我沒那麼好彩！」阿峰說：「我都高攀不起，我女朋友是圈外人，我和林凱恩之前關係好少少，但都已過去。」

林凱恩幫口解釋「已過去」

追問「已過去」是否情已逝？阿峰啞口無言。林凱恩說：「他的意思是段新聞已過去。」阿峰解釋被拍到接林凱恩收工的照片，其實是年幾前的事，當時拍完節目順路載女方，又否認兩人合照尷尬，他說：「剛才跟Judy搭膊影相，珍姐對我擰頭示意不要跟女同事太親密， 始終這個劇以健康、開心為主。」阿峰透露女友看到他的緋聞報道有少少呷醋，「女友不是這個圈子，要承受我的緋聞，真的有少少壓力，但她明白和體諒我」。

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