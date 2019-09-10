不知「猛人父親」做什麼生意 古佩玲：得獎靠全力以赴

【明報專訊】港姐季軍古佩玲是19歲大學生，雖然賽前她以176萬票奪得由網民投選的「今日頭條最喜愛香港小姐」，但她打入三甲令不少人跌眼鏡。前晚節目後，現場不少有份投票的藝人表示估中冠、亞軍，但季軍古佩玲令他們「斷纜」。不過古佩玲在決賽中表現出色，傻大姐形象討人歡喜，而她的背景更令人有興趣，皆因有傳聞她有內地猛人父親撐腰而入圍並得獎。前晚古佩玲的媽咪、哥哥與阿嫂也到場打氣，偏偏未見父親現身。古佩玲接受訪問再被提及猛人父親，被問到獲獎是否跟父親有關？她說：「不關事，因為我都是全力以赴。（輸什麼？）口才和經驗，我第一次參加選美，以前沒出鏡及選美經驗。」昨日她又自爆男友在加拿大，「他恭喜我的短訊加了好多個心心，好sweet」。