傳曾做小三搶人男友 港姐冠軍黃嘉雯呼冤：無咁嘅事

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：孫華中、劉永銳

承認與牙醫曾有一段情

前晚港姐競選結束後，冠軍黃嘉雯乘TVB安排的車輛，由將軍澳直接返回紅磡寓所，未見家人及外籍男友Matej在寓所樓下迎接。黃嘉雯表示很累，稍後才與男友食飯慶祝。問此刻最想做什麼？她說：「瞓覺同食飯，最想去打邊爐。（會否開心到睡不着？）不會！好攰呀！現在已想睡覺。」提到有爆料指她曾當第三者介入牙醫戀情，又公開她的情信？她說：「無啲咁嘅事，絕對不是，他是我的男朋友。」黃嘉雯認曾跟牙醫有一段情，但自己不是小三。

昨晚無綫播映《東張西望》中，黃嘉雯的家姐、男友Matej與朋友在家等她開香檳，她稱早安排朋友在家中一起慶祝，她還在鏡頭前問男友是否介意她以後工作很忙未能陪伴，在眾人起哄下，Matej向黃嘉雯送上飛吻。

不怕「港姐魔咒」 對男友有信心

昨日黃嘉雯接受傳媒訪問時卻說：「完騷後忙於拍攝、受訪，未有時間跟男友慶祝。我們不是一起住，他有傳短訊恭喜我，有講Proud of you，家人就跟我在家開香檳、食消夜傾偈。」她似忘記了男友在家中跟她一起開香檳慶祝。問她會否擔心「港姐魔咒」，工作影響感情導致分手收場？她自信爆棚：「不會，他做Marketing工作，為人大方、成熟，好明白、支持我，我們拍拖年幾，互相都非常有信心。」

亞軍王菲：表現比想像中好

亞軍王菲也對男友有信心，「他支持我追夢，之前忙到無時間回覆短訊，他都好體諒我」。王菲表示前晚心情興奮到失眠，收到海量的朋友恭賀，整晚忙於回覆和重溫賽事，她笑說：「朋友都傳來我喊到溶妝的圖片，男友與屋企人睇直播支持我，也有留言恭喜我，讚我叻女。但得獎感覺不太真實，始終比賽時每一環節都好驚出局，這兩個月超越了自己，超額完成，我都要讚自己表現比想像中好。」

黃嘉雯是big big fun觀眾100%投票選出，但有網民質疑她是否能代表香港的「香港小姐」，有留言她的名銜是「無綫小姐」才正確！

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