《Joker小丑》奪威尼斯影展金獅獎 楊凡膺劇本獎 「失搭車自由」謝辭吸嬲

今年共有兩齣華語片參賽，其中內地導演婁燁執導、鞏俐主演的黑白片《蘭心大劇院》鎩羽而回。首次拍動畫片的楊凡一擊即中，贏得最佳劇本獎，他獲悉得獎的一刻高舉雙手，表現興奮。

《繼園臺七號》以動盪的1967年香港為背景，講述由台灣漂泊來港的一對母女，跟年輕英文補習老師發生的三角關係。此片花上7年時間籌備和製作，請來張艾嘉、趙薇、姚煒、吳彥祖、馮德倫、林德信及田壯壯等配音，楊凡形容此片為「寫給香港和電影的情書」。

「奇怪力量不知從何而來」

楊凡致謝時難掩興奮之情，稱拍了14齣電影，經常有人批評沒劇情和寫得不好，所以能贏得最佳劇本獎，他是難言的高興，「此片有關1967年的香港；要感謝香港賦予我創作的自由。1964年，因為戒嚴，從台灣回到香港。抵埗後，在海邊、在街道都聞到自由，此後總是如此。1967年香港暴動，有過動盪時刻，那時我20歲，而我看到暴動期間所發生的事，內地力量來到香港，警察、英軍嘗試止暴制亂卻無果。很奇怪6個月後這股力量就消失了，香港回復正常」。他續說：「那段日子我受英式教育，對人權及民主一無所知；52年後，再有一股奇怪力量不知從何而來，來自我們不知道的地方，以自由、人權及民主之名把香港翻天覆地，我們失去了走在街上、乘搭公共交通工具的自由。」楊凡指就像打開了潘多拉盒子，各種邪惡跑了出來，人們對彼此殘忍；但他認為盒中也存在希望。他期盼香港回復正常，再次感受到自由。

不少網民對楊凡的謝辭似乎不大受落，至昨晚截稿，其facebook專頁有關贏得最佳劇本獎的帖文，超過422人按讚，但亦有261人「畀嬲」，當中有人恭喜他得獎，但亦有不少網民留言維護示威者。

導演感激華堅馮力士信任

《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導、《弦途有你》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《Joker小丑》，在首映禮全場觀衆站立鼓掌長達8分鐘之久，廣獲好評，最終捧走最高榮譽金獅獎。雖然華堅馮力士未能再度在威尼斯稱帝，但他陪同導演托德菲臘斯一同踏上頒獎台。托德菲臘斯致謝時除了感激華納電影公司及DC漫畫願意走出舒適圈，放手讓他拍此片外，他同時感謝華堅馮力士，「多謝你相信我，還有你瘋狂的才華」。過去兩屆金獅獎得主《忘形水》及《羅馬》，先後入圍奧斯卡角逐最佳電影，前者掄元，後者雖然飲恨，但仍獲得最佳外語片、導演及攝影等3獎。所以下月在美國開畫的《Joker小丑》，被看好可再下一城，入圍來年的金像獎。

至於扮演「小丑」受到擊節讚賞的華堅馮力士，影帝殊榮最終敗在《Martin Eden》的意大利男星Luca Marinelli手下。至於最佳女主角則落在《Gloria Mundi》法國女星Ariane Ascaride身上。《鴿子在樹上反思存在意義》瑞典導演羅伊安德遜（Roy Andersson），則憑新作《About Endlessness》奪得最佳導演獎。

波蘭斯基新片贏評審團大獎

《鋼琴戰曲》金像導演波蘭斯基新片《An Officer and a Spy》是主競賽單元21齣入圍電影之一；1977年在美國涉嫌性侵未成年少女的他，受審期間潛逃往法國，案件一直未了。今屆評審團主席、《濕樂園》阿根廷女導演露琦茜亞馬蒂（Lucrecia Martel）曾說，波蘭斯基的參與讓她「不舒服」，但她同時表示不會對他的電影存在偏見，從而影響評審工作。露琦茜亞言出必行，評審團最後把僅次於金獅獎的評審團大獎頒給《An Officer and a Spy》。

波蘭斯基近年的行程離不開法國、瑞士及波蘭三國，上述地方聲稱不會將他引渡到美國，所以頒獎禮當晚他身在法國，出席杜維爾電影節，改由太太及片中演員之一的艾曼紐薛納（Emmanuelle Seigner）代領評審團大獎。《An Officer and a Spy》改編自真人真事，講述19世紀的德雷福斯事件，猶太裔的法軍德雷福斯被誣陷叛國，後來有法國軍人發現了證據證明他被陷害，於是冒生命危險揭露真相。有指此片是波蘭斯基的夫子自道，投射到他在美國涉嫌性侵，質疑受人陷害。