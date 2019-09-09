梁靜茹親證已離婚 不否認老公有小三

圖文：自由時報

梁靜茹昨午出席《我好嗎？-太陽如常升起》新專輯分享會，她唱完第一首歌後在台上說：「好久不見，因為今天的心情……你懂的，但很開心看到你們來。」初時她如常跟粉絲互動，直到她獻唱《慢冷》時，唱到第一段就掩面痛哭，一度中斷演出，最後穩定心情，將整首歌唱完，然後直奔後台補妝。

兒子共同撫養

梁靜茹會後接受訪問，親口證實與趙元同已離婚，她說：「謝謝大家關心，我都收到了。我跟趙先生已經簽了離婚協議書，但還有一些程序沒進行完畢。」梁靜茹與趙元同在今年8月前已分居，近期都是母親陪在她身旁。梁靜茹續道：「媽媽有陪我，互相陪伴，自己也需要沉澱。」她坦言為了孩子才低調處理離婚一事，兒子由雙方共同撫養。追問離婚是否外傳趙元同有小三導致？梁靜茹緊閉雙唇，強忍情緒，一句話也不說，但未有否認。

在旁的經理人打圓場叫問其他問題。她被問決定離婚時是否掙扎很久？梁靜茹默認點頭。