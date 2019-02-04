文詠珊戴300萬飾物註冊結婚

記者：林蘊兒、鍾一虹

註冊儀式時，JM換上露膊白色婚紗，以珍珠耳環和鑽石手鏈襯托，展現優雅一面，好友嚴紀雯擔任伴娘。JM與Carl知道傳媒到場採訪，下午抽空到酒店外接受訪問，分享喜悅。兩人手拖手拍照時，情不自禁頭貼頭，還應要求擺出咀嘴和惜面甫士，非常甜蜜。

向長輩敬茶留回憶

JM表示很多親友未能到意大利出席婚禮，故安排午宴向長輩敬茶，留美好回憶：「我以為今日不會喊，結果簽紙、斟茶時都感動到喊，收到好多祝福，多謝老爺奶奶送龍鳳鈪，我們想留個傳統儀式紀念，所以戴幾隻金鈪上手。」家長有否催她生孩子？JM和Carl齊聲說：「順其自然啦！」JM稱工作忙，婚後要趕回劇組拍戲，造人計劃要少少時間計劃，「婚禮在意大利舉行，難得與家人同行，我們會一齊旅遊，遲一點有時間，再安排二人世界度蜜月」。

意大利婚禮正在倒數，JM說心情緊張，Carl也擔心接新娘時被姊妹團狂玩：「希望手下留情，不要有昆蟲。」JM爆老公好怕曱甴，相信姊妹團會惜住老公，不要玩得太盡。有沒有準備驚喜送對方？Carl裝神秘說：「不知喎，不講你知！」JM截住：「不要講我知，愛的宣言是接新娘其中一個環節，我好期待10月來臨。」Carl趁機派情話，大讚JM是完美嬌妻：「她的所有都好吸引。」JM說已公開讚過老公好多次：「父母好放心將我交給他，這樣就足夠了。」

怕被姊妹團狂玩

JM為婚禮花心思設計回禮，大紅色絲絨禮盒印有二人婚禮標誌，第一層藏二人甜蜜瞬間的USB，第二層有心形朱古力和香薰蠟燭，還附有專屬的感謝卡。

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