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2019年9月9日星期一
王菲雙料亞軍 古佩玲奪季 黄嘉雯大熱摘港姐后冠
得獎名單
高海寧張寶兒性感搶風頭 劉佩玥中門大開告別公主形象
文詠珊戴300萬飾物註冊結婚
陳少寶自傳拍網劇擬請竇靖童演王菲
陳柏宇爆女兒識扭計
梁靜茹親證已離婚 不否認老公有小三
《臥虎藏龍》監製崔寶珠病逝 周潤發：永遠懷念
新戲慈善首映 鄭秀文搵老友炮製辣椒醬義賣
包辦曲詞編監唱 何展睿做歌手靠自己
《Joker小丑》奪威尼斯影展金獅獎 楊凡膺劇本獎 「失搭車自由」謝辭吸嬲
宋仲基《阿斯達年代記》收視續跌
小池徹平榮升父親一索得男
木村拓哉搵光希教法文
池晟新劇咀嘴大團圓 收視破雙位數
《小丑回魂2》美國開畫稱冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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