王菲雙料亞軍 古佩玲奪季 黄嘉雯大熱摘港姐后冠

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳、孫華中

昨晚最後三甲由big big fun觀眾100%投票選出。出爐港姐冠軍黃嘉雯25歲，身高5呎7吋，三圍32、23、34，職業模特兒。她的志向是成為一個不單喜愛演戲的演員，亦希望把不同的故事感染到身邊的人，以生命影響生命。

黃嘉雯外籍男友現身打氣

黃嘉雯參加過2018國際小姐，有選美經驗，亦拍過廣告，兼曾跟古天樂合作。她一早表明名花有主，有外籍男友，昨晚亦有到場見證女友成為港姐冠軍，高大有型又靚仔。黃嘉雯在決賽表現淡定，才藝表演印度舞有不錯表現。她穿泳裝時身材均勻，獲「星級評判團」選為「最具體態美佳麗」。問答環節，她被陳百祥（叻哥）問若改颱風名，會用他還是陸浩明的名字？她巧妙將陸浩明和叻哥的名合二為一，叫「陸浩風球叻哥爆破力場」，被讚口齒伶俐。她晉身最後5強時講感受，感觸說選美不容易，面對公眾及記者要好大勇氣。

王菲夢想做出色演員

亞軍王菲23歲，身高5呎4.25吋，三圍31.5、23、33.5，職業是模特兒及演員，志向是成為一名出色及專業的演員。王菲在才藝表演時跳街舞，大獲好評，更獲選為「最上鏡小姐」。她晉身5強講感受，說喜歡做演員，但朋友都叫她不要追夢。她有感自己仍年輕，想做的事就去做，故踏上這個舞台。

古佩玲性格可愛髮型古怪

季軍古佩玲19歲，是大學生，身高5呎5吋，三圍33、22.5、33。她被視為黑馬，性格可愛，獲不少星級評判喜愛，她的表現也不錯，但髮型似乎有點怪。

麥明詩贈興︰選到也未必好

得獎佳麗之後接受麥明詩、陸浩明、馮盈盈主持的《#後生仔睇完港姐傾吓偈》訪問。馮盈盈誇張地恭喜她們。麥明詩卻贈興︰「選到也未必好。」黃嘉雯說會保持平常心，但已開始擔心要再參選《國際中華小姐》。節目中提到很多網民戥王菲只得亞軍不值，王菲說︰「我也較希望得亞軍，現在夢想成真，因為我也擔心要選中華小姐。」古佩玲則一直擔心年紀細是她的參選障礙。

戴祖儀估中三甲贏20萬

「星級評判團」之一的戴祖儀估中三甲，獲20萬元獎金。她開心表示知道估中時好驚訝，大家都叫她請食飯。

（2019香港小姐競選）

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