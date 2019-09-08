尊尼狄普控前妻誹謗索償3.9億 安柏赫特要求撤回訴訟

莉莉露絲（Lily-Rose）剛完成新片《亨利五世：新王之路》（The King）的威尼斯宣傳活動後，前日輪到她的父親尊尼狄普緊接登場，出席競賽片《Waiting For The Barbarians》的記者會及首映禮。

此片是哥倫比亞導演Ciro Guerra首次執導英語片，改編自諾貝爾文學獎得主John Maxwell Coetzee的同名小說，講述尊尼飾演南非政府護衛軍官，為了追捕蠻族，不惜向邊境小鎮居民嚴刑逼供，濫權施暴，令人髮指。

這日導演率領尊尼狄普及《換諜者》男星麥克懷倫斯（Mark Rylance）行紅地氈，同片另一拍檔、《吸血新世紀》型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）則缺席宣傳，令到傳媒的採訪焦點更集中在尊尼身上。

Time's Up平權律師出手

提起尊尼狄普，自2017年跟《水行俠》女星安柏赫特離婚後，不忿女方經常重提家暴事件，包括透過《華盛頓郵報》撰文，暗示他是酗酒虐妻的賤男，導致他的形象受損，失去不少工作機會，今年3月決定入稟控告前妻誹謗，並索償5000萬美元（約3.9億港元）經濟損失。

為了反擊前夫，最近安柏赫特聘請荷李活反性侵運動Time's Up創辦人之一、著名平權律師Roberta Kaplan助陣，要求尊尼狄普撤銷其誹謗訴訟，原因是安柏在《華盛頓郵報》的文章中，從未公開虐待及恐嚇她的疑犯名字，反指尊尼自行對號入座，難以構成誹謗指控。

尊尼狄普回應，為了討回公道，有關訴訟必定進行到底，又指前妻以「保護親友私隱」為由，阻止法庭公開訴訟內容；他則要求把一切資料公諸於世，好讓他能洗脫污名。