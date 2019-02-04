古佩玲176萬票奪最喜愛港姐 大熱楊詠彤暴食保持狀態

10名準港姐以各式比堅尼登場，各展美態。（1）黄嘉雯、（5）王菲及（7）楊詠彤同屬大熱人選，狀態大勇，穿上泳裝盡顯均勻身材。

黄嘉雯：男友入場打氣

今晚便是決賽，黄嘉雯稱心情緊張，希望到時以最好的一面展現給大家看，「若現在可瞓多一點就好了，都有翻看近幾年的港姐決賽」。問決賽前夕，男友會否陪她減壓？黄嘉雯說未知，男友和家姐會入場為她打氣。有否信心入三甲甚至奪冠？她說：「希望，沒想太多，做好自己已很開心。」提到今屆泳裝綵排取消了抽籤試戴后冠？黄嘉雯笑言不要緊，希望戴真的那個。

王菲睇片練急才

之前爆壓力瘡的王菲面部皮膚有明顯改善，她稱臨近決賽心情緊張，而且近日都要進行密集式訓練，所以有點累，她很擔心問答環節，所以最近翻看以往港姐決賽片段，「因我沒有急才，到時答不到就笑，或者跳舞遮醜」。楊詠彤稱攰到全身沒力，「要留力決賽，其實我已不停吃東西保持狀態」。楊詠彤笑稱高度在佳麗中是有點懸殊，但大家實力都很平均，10名佳麗的才藝表演都很出色，會是拉分位，她當然想入三甲。

（8）古佩玲、（9）廖倬竩及（2）蔡嘉欣屬黑馬人選。古佩玲以176萬票奪得「今日頭條最喜愛香港小姐」，蔡嘉欣獲得119萬票只排第2位。有傳古佩玲爸爸是內地猛人？她笑說叫了全家人及朋友幫手投票，得獎也有增加她入三甲的信心。見她眼腫腫有點跌Watt，古佩玲解釋因前一晚捱夜綵排，很晚才睡，決賽前不會再讓這情况發生。

廖倬竩與嘟姐同月同日生

廖倬竩瘦身不瘦胸，她說最近除了吃得清淡外，連日密集式排練，令她成功減磅，不過由於勤練舞蹈，令大腿肌肉痠痛。泳裝環節憑驕人上圍佔優搶分？廖倬竩稱要視乎評判看法，自言已練了一個月才藝表演，會全力以赴。她更自爆與司儀鄭裕玲（嘟姐）一樣9月9日生日，希望取得好成績作生日禮物。

姚懿芠：爆料者好憎我

膚色白皙的（4）姚懿芠稱仍未滿意身材，「其實已吃很少，但沒做太多運動，因太攰了」。談到與街頭歌手Judas（羅凱鈴）的緋聞，她再次否認，稱與Judas只屬於認識，自己由頭到尾都是喜歡男生。問她是否得罪人？她無奈說：「沒有呀，但我想爆料者應該很憎我，不斷啄住我。（可擔心影響評判印象？）不是事實，笑一笑便算，唯有表現好些，我對自己有信心，盡力而為。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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