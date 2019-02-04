《大叔的愛：LOVE or DEAD》 哈哈五角戀

《大叔的愛》原是2016年底朝日電視台播出的特備劇，並且是該台培育新晉編劇及導演的一項企劃。當時編與導俱想以單純的戀愛為主題，播出後反應不俗；兩年後《大叔的愛》以連續劇形式登場，全劇平均收視僅4%，卻在社交媒體引起極大迴響，第7集大結局更登上Twitter熱搜榜第一位，甚至在播畢一周後，有網民「妄想」出第8集內容，令《大叔的愛》持續登上熱搜榜。該劇去年榮獲流行語大獎，以及日劇學院獎最優秀作品、東京戲劇獎最優秀連續劇、CONFiDence日劇大獎等等。《大叔的愛：LOVE or DEAD》上月23日在日本上映，入場人次突破100萬，累計票房13.5億日圓（約1億港元）。

電影版宣布開拍後不久，即拉大隊來港取景；事實上，主要場景還是留在日本，劇組僅來港取景兩日，而且只拍攝男主角田中圭的戲分，講述他隻身來港出差，返回日本之前，買了一隻定情戒指打算送給愛侶林遣都，可惜意外把戒指遺留在電單車上，他跑勻西環、中環及銅鑼灣等地展開追逐戰，其間加插田中圭「唔鹹唔淡」廣東話，又大耍功夫等搞笑場面。

田中圭來港拍外景

田中圭的漫畫式誇張演技值得留意外，新片另一賣點是由劇中的三角關係發展到電影版的五角戀。戲中任職地產公司的田中圭，被派往海外工作一年，返回日本後發現男友林遣都突然「升呢」調回總公司，並跟隨疑似「同」道中人的高層澤村一樹負責大型度假村項目。林遣都在總公司的工作繁忙，他與田中圭感情因而出現危機，林遣都還借機結束二人的同居生活，搬回老家居住。田中圭目睹林遣都與澤村一樹出雙入對，感到不是味兒；另一方面，他與新入職的志尊淳十分投緣，加上「大叔」吉田鋼太郎意外失憶後，再次向田中圭熱烈追求，形成複雜的五角關係。

片中為這複雜的五角關係設計了一場五人在桑拿房肉帛相見的戲，可說是全片的爆笑高潮。田中圭向志尊淳訴苦之際，吉田鋼太郎突然衝進桑拿房，發揮其「少女情懷」企圖向田中圭表白，後者幾近崩潰，再撞上澤村一樹相約林遣都到桑拿房減壓，後者見男友與吉田鋼太郎有身體接觸即醋意大發，五人在桑拿房內大吵大鬧，繼而互相潑水，笑位連連。據悉這場戲故意安排在最後一日拍攝，好讓5人有充分默契完全投入角色。導演瑠東東一郎稱，志尊淳演出初期顯得相當緊張，田中圭主動搞聚會請食飯，與志尊淳混熟後，幫助對方極速入戲。

對白有意思 結尾附彩蛋

另外，田中圭到酒店找澤村一樹理論，主動躺在牀上的一幕也十分搶戲。同性戀題材在日本主流依然敏感，但此片以喜劇形式輕鬆地展現出來，相當成功。片中對白也應記一功，例如在尾聲林遣都與吉田鋼太郎搶着拯救被綁架的田中圭，林遣都質疑「大叔」扮失憶再追田中圭，但吉田鋼太郎反指對方不好好表達心意，反而寄望別人明白自己想法，是公主病行為。田中圭向林遣都的一番深情表白，也帶出渴望組織家庭與同性戀無關的信息。電影最後更炮製了一幕「彩蛋」，有興趣入場的觀眾不要錯過。

文：蘇珮欣