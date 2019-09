【明報專訊】2016年上映的DC超級英雄片《自殺特攻:超能暴隊》,雖然口碑一般,全球票房卻爆冷收近7.5億美元(約58億港元),電影公司隨即宣布把戲中最受歡迎的角色、瑪歌羅比(Margot Robbie)扮演超級罪犯「小丑女」,獨立開拍外傳電影《Birds of Prey(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》,定於明年2月上映。