鄉謠歌手Kylie Rae Harris撞車亡 終年30歲 《海神號遇險記》嘉露蓮莉心臟病發逝世

1942年生於紐約的嘉露蓮莉，曾以模特兒身分登上著名雜誌《LIFE》封面，當時她年僅15歲。加入娛樂圈後，她憑《異種恩仇》及《偷情》先後提名金球獎最佳女新人，但最為影迷熟悉的代表作，則是1972年上映的《海神號遇險記》，她在片中飾演郵輪女歌手，獻唱主題曲《The Morning After》更贏得奧斯卡最佳電影歌曲獎。

到了1970年代中後期，她的演藝生涯陷入低潮，只能接拍《三山五嶽生死鬥》、《春風一曲鳳求凰》一類低成本電影，或者在群戲中佔一小角色，遺作是史泰龍（Sylvester Stallone）已故長子沙治（Sage Stallone）於2006年執導的短片《Vic》。

另一方面，現年30歲的美國鄉謠女歌手Kylie Rae Harris，本周三晚遇上嚴重交通意外，她駕車前往新墨西哥州表演途中，發生三車連環相撞，她跟另一名16歲女司機當場死亡，當地警方正調查事件中，是否涉及醉駕等不當行為。

遺下6歲孤女

巧合的是，來自得州的Kylie在逝世前數小時，剛透過社交媒體Instagram上載短片，自爆她在過去廿年間，經常陪伴爸爸和姊妹到新墨西哥州的城鎮陶斯，探望居於當地的祖父母、叔伯和其他家族成員，「不過，除了一些叔伯外，其他親人（包括爸爸）都已經逝世」。言猶在耳，她在這次長途駕駛中，亦失去寶貴生命，令到這位單親媽媽，遺下6歲女兒，她的經理人和歌迷都表示難過。