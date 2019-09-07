取消做關智斌個唱嘉賓 黃宗澤：深感愧疚

談到好友張敬軒自動獻身，為他的個唱提供調理音響服務，還講明會輕輕力？Kenny笑說：「他很好，我首次開處男騷難免緊張，要好好調音，會封利市給他，調得好就給他上台，宣傳他快將舉行的演唱會。」至於好兄弟張致恆結婚，Kenny表示未獲邀出席觀禮，當日有傳短訊祝福，「他說想低調處理，稍後搞婚宴再請我」。

鄧麗欣：Cookies有可能合體

有報道稱鄧麗欣為傅穎部署回流返港發展？鄧麗欣說：「無呢件事，我點會幫她傾，她有公司，我們睇完鄭秀文演唱會後在IG互相關注，有私訊傾偈。」粉絲期待Cookies合體？她說：「件事有點複雜，有兩名成員已做了媽媽，但合體也不是沒可能。」

記者：鍾一虹