日本森林婚禮煙花助興 曾國祥娶王敏奕浪漫甜蜜

曾國祥與王敏奕雖然年齡相差12年,但無阻發展。他們相戀6年,一直感情穩定,不時在社交網高調放閃,有指去年搬到貝沙灣的愛巢。曾國祥曾被指是不婚主義,過往多次被問到結婚計劃都有保留,坦承對結婚有點抗拒,因眼見很多人結完又離婚,覺得兩個人相愛不需要什麼來證明。他又指王敏奕恨結婚,要替對方洗腦,但現在是他被收服,願意結婚。曾志偉一早認定王敏奕是「新抱仔」,感到開心又興奮。

新郎新娘曬「紋身婚戒」

日前傳出曾國祥與王敏奕於昨日在日本輕井澤低調舉行婚禮,曾志偉與獲邀出席的好友包括鍾鎮濤、余安安及戚美珍等都封口拒透露。有指婚禮後,大伙兒會到北海道繼續玩。昨午曾國祥與王敏奕分別在Instagram上載兩張婚照,一張是曾國祥興奮抱起王敏奕,非常甜蜜。另一張黑白照,兩人展示手指上的「紋身婚戒」,曾國祥三隻手指各有3條線,王敏奕則兩隻手指有3條線,相信是代表愛的承諾。曾國祥留言:「Just get hitched!多謝各位兄弟姊妹和記者朋友們的祝福和問候!感謝每位祝福我們的人!感恩!」王敏奕則寫上昨日結婚日期「06.09.2019」。圈中好友紛紛留言祝賀,方力申說:「你哋要貢(咁)樣戒律住自己咩?!big congrats bro n sis...模範夫妻,祝永遠幸福快樂!」張繼聰說:「百年好合,快啲加入Baba Club!」催他們生BB。

曾志偉做新老爺笑開懷

曾國祥與王敏奕的婚禮於森林中舉行,有份觀禮的陳瀅開心在IG的限時動態上載片段,首先見到曾國祥不是穿傳統結婚禮服,而是以型佬打扮步入婚禮場內,跟花仔花女擊掌,再與現場兩旁賓客及爸爸曾志偉握手,曾志偉笑得開懷。之後王敏奕身穿低胸婚紗現身,雖然現場下雨,不少賓客都擔遮,但無礙一片歡愉氣氛。他們完成結婚儀式後,甜蜜咀嘴,並手拖手接受大家祝賀,王敏奕一度流下開心眼淚。婚宴在草地搭建的帳篷舉行,王敏奕開心滿場飛與好友擊掌。晚上再放煙花,一對新人與賓客在煙花下雀躍揮手。陳瀅與一對新人合照,又跟糖妹與王敏奕合照,留言:「love you guys so much!!! CONGRATS」

娛樂組

