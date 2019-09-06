拖老公騷鑽戒閃爆威尼斯紅地氈 鞏俐《蘭心大劇院》口碑欠佳

由《風中有朵雨做的雲》內地導演婁燁執導，鞏俐、趙又廷、小田切讓及黄湘麗等主演競賽片《蘭心大劇院》，前日在威尼斯影展舉行首映禮，台前幕後齊齊行紅地氈，氣勢上先勝一仗。

不過，傳媒焦點仍然聚焦在穿著Elie Saab紅黑色低胸裙、左手無名指戴上「鴿子蛋」巨鑽婚戒的鞏俐身上。她拖着法國電子音樂藝術家老公Jean-Michel Jarre行紅地氈，高調放閃之餘，不忘照顧粉絲，主動跟兩旁影迷簽名合照，盡顯親民本色。

內地12.7開畫

電影改編自小說《上海之死》，講述1941年上海蘭心大劇院內，鞏俐飾演著名舞台劇演員于堇，真正身分卻是盟軍間諜，當她得悉日本準備偷襲珍珠港後，加緊收集情報，卻未有向上級報告，動機成疑。

在記者會上，《蘭心大劇院》編劇兼婁燁妻子馬英力宣布，此片於12月7日在內地開畫，即當年日軍偷襲珍珠港的日子。香港則未有映期。

鞏俐表示收到《蘭心大劇院》劇本後，覺得她的角色極具挑戰性，「我和導演談了一個星期，關於主角內心世界的複雜性，導演說她是專業間諜，也是個善良的女人……其實我還未看過本片，期待今晚看到」。

首映禮結束後，外國傳媒的評論恐怕要令鞏俐失望了。綜藝網站Variety及IndieWire不約而同認為《蘭心大劇院》是一齣「令人費解的間諜電影」，可觀性並不算高，後者更只給予C+評級；另一權威網站The Hollywood Reporter的影評人亦質疑，婁燁是否為了通過內地的審查尺度，令到原本應該出現的性愛場面，結果化為烏有，「因此別期望這是另一部《色戒》」。