王菲左手無名指戴戒指 網民：謝霆鋒已求婚？

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王菲與謝霆鋒經歷20年感情兜兜轉轉，兩人於2014年復合，雖然愛得低調，但間中被拍到甜蜜蜜拍拖的照片，更屢傳婚訊。去年底謝霆鋒在捷克拍節目《鋒味》時，被當地生活的老太太問：「你結婚了嗎？」謝霆鋒猶豫3秒才答：「還沒。」之後他稱老太太給他忠告，「要珍惜我們身邊的人，能夠珍惜的時候就珍惜，但是要放的時候，也真的得放」。

現身北京機場 心情靚爆

王菲日前在北京機場出現，她穿著黑色衫褲，孭背囊戴着口罩，親自推行李車，吸引大批旅客注意，有上前要求簽名，王菲都親切有求必應，跟平時給人Cool的感覺不同。有留意到她左手無名指戴着戒指，即時令網民猜測是否謝霆鋒已求婚，將有喜訊公布？有網民再翻看約一個月前王菲被拍到的照片，當時她左手未有戴戒指。不過也有網民認為王菲一向隨意，戴戒指可能只是當配飾，沒有特別意思。謝霆鋒前晚在社交網上載為商場畫畫的照片，獲網民大讚帥氣，又稱讚他多才多藝。