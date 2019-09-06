梁舜燕設靈 孫兒：嫲嫲一生精彩 胡楓內疚未圓好友心願

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

梁舜燕（Lily姐）的家屬昨午3時到達靈堂打點，靈堂以米白色為主，佈置簡潔清雅，橫匾寫上「魂歸天國」，遺照是Lily姐面帶微笑的彩色相片，保持一貫優雅、高貴的形象，並以白色百合花（Lily）包圍住。靈堂前擺放了7個家屬送上的花圈，正中位是Lily姐一對仔女的心形花圈。

用TVB劇照做遺照

Lily姐兩名男孫阮浩棕、阮浩鋒代表家屬受訪，他們先答謝傳媒，辛苦大家。阮浩棕稱嫲嫲一生精彩，有很多朋友，所以有很多好朋友送上花圈。至於遺照，他說特意揀選一張嫲嫲最靚的相片，因嫲嫲生前貪靚，該張照片是向TVB攞的，是嫲嫲參演《黃金有罪》的劇照，多謝TVB。

阮浩鋒表示因嫲嫲喜歡百合花，故家人特別要求在靈堂上擺放百合。問到嫲嫲有何遺願？阮浩棕說：「嫲嫲已講過一生無憾，唯一是之前在病牀上仍希望繼續拍劇，可惜最後未能成事，其他都無憾了。這日所有最親的家人，包括跟嫲嫲上契的子女亦有到場，嫲嫲火化後的骨灰會跟爺爺一起合葬。」

契仔李克勤合十拒受訪

契仔李克勤和太太盧淑儀約5時抵達靈堂，兩人穿上一身黑色素服，神情肅穆，向在場傳媒雙手合十，便進入靈堂。 逗留個半鐘後，兩夫妻一同離開，克勤再次雙手合十婉拒訪問，之後登上座駕離開。而《真情》裏跟Lily姐飾演母子的劉少君也親到靈堂，神情傷感。

胡楓：是女性典範

胡楓受訪時眼濕濕，他說Lily的離開，很多好朋友都很哀傷，因她人緣非常好，是女性的典範，所以每個人都對她非常敬重，「對我來說，是非常不開心」。胡楓又稱對Lily有內疚，因在若干年前，他們一起拍劇時，對方聽他哼一首歌，便跟住一起唱，大家很夾，「Lily說她的心願是希望可以在電視上跟我合唱，我說好，有機會就唱，結果到現在都未能完成她的心願，所以非常內疚，首歌是《One Day When We Were Young》。幸之前在她的生日會上，跟她合唱過，算是內疚中還到她的心願，希望她在天之靈得到安息」。胡楓表示不時跟Lily一起食飯，「有時我們一起拍劇收工，我會送她回家，但她很客氣，千多謝萬多謝，是非常好的女性」。

昨日不少圈中人送上花圈悼念，擺滿靈堂內外，包括周潤發夫婦、鄭少秋、汪明荃和羅家英、鍾景輝、劉德華、林家棟、羅嘉良夫婦、胡杏兒、陳山聰、譚炳文 、陳志雲 、馬蹄露、《真情》監制徐遇安及麗的電視第二期藝員訓練班等。除李克勤和太太盧淑儀及胡楓外，汪明荃、李司棋、羅蘭、譚倩紅、鮑起靜、宣萱、胡定欣、姚子羚、譚俊彥、余慕蓮、曾勵珍、樂易玲及周驄等親到靈堂致祭。

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