梁舜燕設靈 孫兒：嫲嫲一生精彩 胡楓內疚未圓好友心願

記者:陳釗

攝影:鍾偉茵

梁舜燕(Lily姐)的家屬昨午3時到達靈堂打點,靈堂以米白色為主,佈置簡潔清雅,橫匾寫上「魂歸天國」,遺照是Lily姐面帶微笑的彩色相片,保持一貫優雅、高貴的形象,並以白色百合花(Lily)包圍住。靈堂前擺放了7個家屬送上的花圈,正中位是Lily姐一對仔女的心形花圈。

用TVB劇照做遺照

Lily姐兩名男孫阮浩棕、阮浩鋒代表家屬受訪,他們先答謝傳媒,辛苦大家。阮浩棕稱嫲嫲一生精彩,有很多朋友,所以有很多好朋友送上花圈。至於遺照,他說特意揀選一張嫲嫲最靚的相片,因嫲嫲生前貪靚,該張照片是向TVB攞的,是嫲嫲參演《黃金有罪》的劇照,多謝TVB。

阮浩鋒表示因嫲嫲喜歡百合花,故家人特別要求在靈堂上擺放百合。問到嫲嫲有何遺願?阮浩棕說:「嫲嫲已講過一生無憾,唯一是之前在病牀上仍希望繼續拍劇,可惜最後未能成事,其他都無憾了。這日所有最親的家人,包括跟嫲嫲上契的子女亦有到場,嫲嫲火化後的骨灰會跟爺爺一起合葬。」

契仔李克勤合十拒受訪

契仔李克勤和太太盧淑儀約5時抵達靈堂,兩人穿上一身黑色素服,神情肅穆,向在場傳媒雙手合十,便進入靈堂。 逗留個半鐘後,兩夫妻一同離開,克勤再次雙手合十婉拒訪問,之後登上座駕離開。而《真情》裏跟Lily姐飾演母子的劉少君也親到靈堂,神情傷感。

胡楓:是女性典範

胡楓受訪時眼濕濕,他說Lily的離開,很多好朋友都很哀傷,因她人緣非常好,是女性的典範,所以每個人都對她非常敬重,「對我來說,是非常不開心」。胡楓又稱對Lily有內疚,因在若干年前,他們一起拍劇時,對方聽他哼一首歌,便跟住一起唱,大家很夾,「Lily說她的心願是希望可以在電視上跟我合唱,我說好,有機會就唱,結果到現在都未能完成她的心願,所以非常內疚,首歌是《One Day When We Were Young》。幸之前在她的生日會上,跟她合唱過,算是內疚中還到她的心願,希望她在天之靈得到安息」。胡楓表示不時跟Lily一起食飯,「有時我們一起拍劇收工,我會送她回家,但她很客氣,千多謝萬多謝,是非常好的女性」。

昨日不少圈中人送上花圈悼念,擺滿靈堂內外,包括周潤發夫婦、鄭少秋、汪明荃和羅家英、鍾景輝、劉德華、林家棟、羅嘉良夫婦、胡杏兒、陳山聰、譚炳文 、陳志雲 、馬蹄露、《真情》監制徐遇安及麗的電視第二期藝員訓練班等。除李克勤和太太盧淑儀及胡楓外,汪明荃、李司棋、羅蘭、譚倩紅、鮑起靜、宣萱、胡定欣、姚子羚、譚俊彥、余慕蓮、曾勵珍、樂易玲及周驄等親到靈堂致祭。

