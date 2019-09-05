傳宗接代要慎重考慮 張敬軒勸容祖兒趕尾班車生仔

記者：陳釗

張敬軒宣布將於11月22日至24日在紅館舉行演唱會，他說：「今次與香港中樂團合作，即是容祖兒口中的『di da騷』。因樂團檔期問題，今次場數不多，但綵排都花了1個月，很可惜，我都想做多幾場。」

為關智斌個唱調音

今個月便是好友關智斌在紅館首次的個人演唱會，軒仔除了做嘉賓落力演出外，會否幫對方換衫？軒仔笑說：「他有手有腳，自己搞啦！我都是幫他調音，最近做了調理音響部。（如何調？）輕輕地，用陰力微調就行，不用大力。」

不過問容祖兒緋聞

有傳容祖兒與王菀之的已婚叔仔Gavin So拍拖，軒仔表示無親身求證，因年中有不少這些新聞，「真正做朋友是不會看完新聞就打電話去問，直到有日吃飯多個人多雙筷，咪『哦』一聲囉，不需要特別講」。

軒仔自言和祖兒已過適婚年齡，「我都替祖兒心急，她很喜歡小朋友，我都叫她快點，再不生就無得生了。她又說要做我代母，代購就話啫，如果真的要做，我都要檢查自己那方面，試完都不一定得。不過香港代母不合法，所以不會啦」。

軒仔透露其母間中會追問他傳宗接代問題，但現在帶一個小朋友來到世界需要慎重考慮。

倪晨曦婚禮延至明年2月

另外，倪晨曦透露今個月要前往紐約、倫敦及巴黎出席時裝周，很多朋友以為她此行可以玩得很開心，其實要影相又要拍片，做後期更加辛苦，她原本計劃年底舉行婚禮，現因太忙要延至明年2月，應不會再改期，否則未婚夫會詐型。