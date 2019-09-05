特首「撤回」修例 陳志雲：遲好過無

赴台訪問 流亡青年生活艱難

談到近日警方在驅散示威者時處理手法惹爭議，陳志雲表示警方現時策略似乎已改變，不是驅散，而是拘捕，有多少就拘捕多少：「我唯一擔憂是若去到那麼極端，會否令一小部分人的行動更加激進和激烈？這不是香港的福氣，而且現在人人都是記者，你遮不到大家眼睛，無人想香港亂，如果想香港快點回復，大家都要行一步。」

陳志雲剛到台灣訪問兩名因7月1日衝擊立法會而流亡當地的青年，指他們現時生活幾艱難：「有個19歲的跟我說瘦了很多磅，已無生活費，又無人接濟，很艱難，而且簽證只能逗留30日，到期又要搵錢離開台灣再入境，過一日得一日。」他表示台灣無難民法，兩人在香港又未正式被起訴，當地處理都有困難。兩名青年給他感覺是思路很清晰，表達能力高，沒有後悔，但從兩人眼神看到有很多委屈和憂鬱。

對林鄭月娥「撤回」修訂《逃犯條例》，阮民安說已經太遲，不會收貨，「她這兩個幾月已將香港最腐壞的根，坦蕩蕩給全香港人睇！」

記者：陳釗