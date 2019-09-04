田蕊妮教羅天宇咬唇放電

阿田表示拍這部劇最開心就是跟羅天宇這段戲。又笑言拍攝時經常聽到羅天宇的呻吟聲，因對方在舉鐵。羅天宇表示已盡力去演，雖不敢翻看這幕，但跟阿田合作感覺很正，對方演技好勁，稱咬唇真的諗不到，還笑言拍完對「姐姐」有好感。

林凱恩否認戀阮政峰

林凱恩劇中一改乖乖女形象，日前一場夜蒲戲穿貼身低胸超短裙，十分性感。談到網民大讚她身材好？林凱恩笑說：「因少見嘛，我選港姐時也沒這樣穿過。不過拍攝時都怕走光，當時我顧得上又顧不到下。」她稱播出時也跟朋友一起看，朋友看到嘩嘩聲，「她們說沒想到我身材咁勁，可能我不是瘦底，所以視覺效果比較誇張」。林凱恩稱這是她的底線，因不慣穿那麼少布。她又否認與阮政峰拍拖，稱大家只是一起玩、一起影相。自稱單身的她表示現時努力為事業打拼。跟阮政峰可有發展機會？她稱機會微，因覺得同圈中人拍拖有很多掣肘，她喜歡低調，不想交代太多。

記者：陳釗