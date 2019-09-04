許志安靜思己過 不急於復工 鄭秀文踏入47歲嘆好攰

記者：林祖傑

攝影：孫華中

Sammi特別分享了親友與第4期癌症搏鬥後康復的例子，她表示若不能每年檢查身體，冲涼時亦勤於檢查乳房有沒有硬塊，「定期做乳房檢查好重要，我到中學聽講座才知道和乳房大細無關，故希望將親友抗癌的事說出來，讓大家知道仍有希望這個信息」；她覺得抗癌路上有伴侶支持也十分重要。問老公可有幫她檢查？她說：「呢啲自己冲涼時做得啦！我諗男性也不知道怎檢查。」

夫婦相處自然

Sammi說旅行主要為了休息，之前做演唱會無論身與心也真的很累，「我現在都未攰完，覺得成個人好攰，因為去旅行成日行，但心靈放鬆了；行程是開心的，始終年紀大，一踏入47歲不知為何會很累，之後兩個月仍不想工作，適當時要停一停，人世間的金錢搵唔晒！」她表示公司已於12月安排了工作，不過她想在休息這段時間報讀神學及心靈課程，如趕不及或會考慮實踐早已計劃的旅行。

何時復工待安仔答

旅程中經常被人拍到與安仔表現得很sweet的照片放上網 ，她笑道：「很難避免影到，除了偷拍的，大部分網民都是善意，一般都會問可否合照；不過如果當日太肉酸，眼眉又無畫，我就會好禮貌說不好意思，真的好樣衰而婉拒。」對於次次被影到都是與安仔甜蜜地糖黐豆，她說：「照正常相處，沒什麼特別，平平淡淡。」至於兩人經過今次旅行感情可有昇華？她笑言：「無呀！自然相處啦！無特別sweet又無特別唔sweet，我覺得應該要用自然的方式，什麼事都有過程的。」

問到安仔何時復工？她說：「將來的事等他自己答吧！凡事都有個過程，我覺得他要先整理好自己，怎樣去面對自己；我個人完全不急於他要不要返工，反而要慢慢修理好，靜思己過，重整自己裏面較緊要，工作完全不需要急。」

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