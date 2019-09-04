愛的宣言冧爆老公 許芷熒婚後不設防生夠4個

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

許芷熒與老公Alex受訪時表示宣讀愛的宣言搞喊賓客。Alex稱講出好愛許芷熒的心底話，想起彼此的愛情經歷，又見到婚禮好浪漫，開心得忍不住落淚，「婚前我還好有信心，以為不會喊」。

約定下世再做夫妻

許芷熒稱承諾一世尊敬老公，永遠仰慕他，要懂得當他No.1偶像，「我都講到喊不停」。Alex自爆見到老婆流淚好肉赤，但儀式進行中，不方便將紙巾伸入頭紗為她抹淚，他說：「最感動是老婆說約定我下一世都要做夫妻，因為終有一日會離開，我覺得這句話好浪漫。」

許芷熒稱接新娘時，聽到老公講一世愛她最為感動，她笑說：「仲聽到老公話畀晒啲錢我，否則不會開到門啦！」Alex說：「不止錢，最好的東西都畀你。」

婚後繼續幕前工作

他們有共識婚後不設防，會努力造人，Alex說：「嫲嫲希望我們生兩個湊成『好』字。」許芷熒回應老公：「生4個，你OK、我OK！我11月生日，到時會一次過度蜜月。」她自言很喜歡煮食，婚後打算做煮食界KOL，繼續幕前工作，已獲老公支持。Alex大讚道：「她煮食好好味，所以我婚前要減肥。」許芷熒幫老公澄清：「他是大隻，不是肥！」Alex冧得立即送吻。許芷熒手上的鑽石婚戒有3、4卡，Alex笑說：「鑽石代表永恆的愛，她鍾意就得。」許芷熒則笑言婚戒是愛心卡數，穿著性感婚紗都獲老公批准的。

蔡思貝專注事業不搶花球

姊妹團成員有蔡思貝、何依婷、陳曉華、李天縱及梁麗瑩，當中蔡思貝已第二次做姊妹，上次為孫慧雪做姊妹時因要開工，只能收工才到賀，今次則全程體驗接新娘和婚禮的過程，見證一對新人讀出愛的宣言時，忍不住躲在柱後哭。她透露新娘拋花球由一名圈外朋友搶到，「我不需要，我專注事業」。提到緋聞男友余德丞被周秀娜搶了？她笑說：「不是呀，不知呀，我跟事業拍拖。」不過她記得余德丞是本月2號生日，已發短訊祝福他身體健康、開開心心，「我們一切在心中」。

問她有否嬲余德丞約周秀娜睇騷？她說：「是我怕余德丞嬲我不約他吃飯。最近忙拍劇，所以約了他下周食飯慶祝。」追問若他帶周秀娜同來會否應約？蔡思貝立即求饒，叫記者放她一馬。

陳嘉寶：王敏奕秘婚好正常

朱晨麗、湯洛雯、陳嘉寶昨晚打扮靚靚出席婚宴。朱晨麗表示見到同屆港姐季軍許芷熒出嫁，十分感動，她最近放大假，多休息下精神充沛，故婚宴上會跟新娘飲兩杯，祝她三年抱兩。提到許芷熒想生夠4個？她相信對方可以做到。陳嘉寶對於好友王敏奕傳與曾國祥到日本秘婚，她說已兩三個月沒見對方，「不知情，若是真的也好正常」。

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