承諾一心一意愛太太 張致恒與雯雯註冊結婚

記者：陳釗

攝影：劉永銳

張致恒一家三口早上抵達旺角律師樓大廈，身穿西服的Steven抱着兒子Ziv落車，BB眼仔碌碌十分可愛，而穿上簡約白紗裙的準新娘雯雯，不知是否緊張，見到傳媒笑容欠奉，起初還拒絕脫去灰色外套拍照，最後才應傳媒要求拍攝一家三口的「全家福」。

洗心革面做好丈夫好爸爸

一對新人完成註冊後落樓見記者，Steven表示心情緊張，被問在大婚日子，對太太有何愛的宣言和承諾？Steven坦言會用行動證明，「我很想證明我會做番好，以及為家庭努力，希望大家給我機會，我向大家道歉。」

Steven強調婚後會一心一意愛太太，以及讓兒子有良好環境成長，對於老公愛的宣言，雯雯微笑說：「多謝。」聽到老公洗心革面，是否百分百信任？她點頭說：「是。」Steven指太太也很緊張，始終結婚是人生大事，加上仔仔有點不舒服扭計，故前一晚睡得不好。

中秋節後Steven會在象山逗留一個月拍攝內地電影，他坦言發生桃色事件對他事業有影響，他很多謝身邊的人不放棄和鼓勵他，「其實我都自我反省了1個月，每日都在家照顧老婆和仔仔，一日三餐都是我煮，大個了，不要再犯錯。」

稍後會向Twins道歉

前來觀禮的藝人有張彥博，問Steven可有通知關智斌和Twins等朋友？Steven說：「我沒有通知很多人，不想大家再被困擾，只打算與屋企人辦一個小型的簽紙儀式就算。」談到蔡卓妍和鍾欣潼都取消關注他的Instagram，Steven表示稍後待大家怒氣平息後，會逐一向她們道歉，嘗試修補關係。

Steven透露註冊儀式由爸爸及老婆的媽媽擔任證婚人，媽咪已返回荷蘭未能出席，家姐張詠恩則有很多工作在身，趕不及過來。儀式後會與家人飲茶慶祝，晚上再與太太在家燭光晚餐。至於稍後會否補擺喜酒？Steven說：「未來一年要努力工作儲錢，可能待明年9月2日再擺酒行婚禮。」

其後，雯雯在社交網上載跟Steven簽紙結婚及咀嘴的甜蜜照片，並分享感受。她留言：「經歷了風風雨雨，由一個人到兩個人，甚至三個人。由簽名的一刻 ，所有決定已不是對自己負責，而是對整個家庭。今天我真的很快樂，因為找到他一直行下去，也有家人朋友們的支持！其實心情超級緊張，原諒我不懂面對傳媒，就係因為太緊張，所以先搞到冇表情，我想喺度多謝大家嘅祝福，希望大家都要健康快樂生活！」

為太太「黑面」解畫

Steven也在社交網多謝太太包容，並為太太「黑面」解釋：「佢只不過係一個普通人，未見過咁多傳媒影相，再加上超級緊張，所以先會唔識得畀反應，希望大家唔好介意。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com