胡定欣現身撐陳慧珊 不怕身分尷尬

【明報專訊】陳慧珊自資製作星級教育訪談節目，前晚舉行首映禮，胡定欣現身撐場。胡定欣稱其首部劇集《衝上雲霄》與陳慧珊合作，對方演她的大嫂，「知道她沒拍劇後，在教育專業進修，她作為藝人，發揮自己影響力，希望可幫助家長教育下一代，很有意思」。問她有否想過當家長？胡定欣笑言要先有個異性才可以，自覺身為藝人，某程度每次的演出亦會影響着別人，令她感受到自己有使命感，「當日我的偶像會影響我成長的歷程，是一個身教，所以我要更加做好」。談到節目於香港開電視播出，身為無綫藝人，她出席首映前可有向公司備案？胡定欣表示不用，不要想到那麼複雜，她只是來支持陳慧珊，「她花了幾年時間製作，加上活動有意義，我一定要支持，我入行時，她很照顧我」。