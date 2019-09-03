開大型派對賀媽咪80大壽 莫文蔚拍賣珍藏籌55萬

明年2月紅館開騷

雍容華貴的莫Auntie外表不似80歲，她公開保養心得，稱保持心境開朗，特別是做善事最開心；莫Auntie沒期望女兒生育要她幫手湊孫，寧願做「跟得媽咪」和享受讓仔女照顧。

莫文蔚穿露腰兼露背拖尾晚裝性感現身，她表示正忙於到不同地方巡迴演唱，刻意遷就工作檔期為母賀壽，更與兄長籌備壽宴及埋單，笑言比搞個唱更緊張，作為送母親一份生日禮物。「我會上台唱歌，哥哥做司儀。我亦會拍賣自己私人珍藏球衣及其他物品，全晚兩名出最高價的競投者，會獲邀出席我香港站及台灣站的巡迴演唱會，並上台接受頒贈儀式」。她忍不住興奮宣布，巡唱尾站鐵定於明年2月8日元宵佳節在紅館舉行。

薛家燕：減酬勞至聖誕

家燕姐偕子女和媳婦出席壽宴。受近期社會動盪不安影響心情，她有感而發分享個人感受，「我的體驗是，當遇到困難要樂觀面對，不要太絕望，保持心境開朗，問題就可迎刃而解。正如我首歌《皆大歡喜》入面一句歌詞『團結一心有新轉機』，團結向好的方面就可能有轉機」。日前自爆被客戶要求減三成酬勞接工作，家燕姐笑言遭女兒鬧，為免影響日後傾工作，她重申優惠期至聖誕節。家燕姐與莫Auntie認識數十年，交情深厚，她訂製南洋珍珠戒指作賀禮，又獻唱英文歌《Love You More Than I Can Say》。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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