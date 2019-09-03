開學日遇打風 洪天明一拖二做湊仔公 蔡少芬腹大便便孖張晉接女放學

採訪：林祖傑、劉永銳

胡諾言（胡仔）與太太陳琪昨晨於3號風球下如常送9歲及6歲的女兒到深水埗區返學，由陳琪負責駕車，胡仔就替女兒拿着運動用品，送女兒入校園。

胡諾言捱眼瞓送女兒返學

胡仔表示因前一晚夜收工一臉倦容，所以落雨也戴黑超，加上細仔可能知家姐要返學，喊醒幾次，令他無覺好瞓，他說：「3號風球細仔不用返學，反而幫了我，否則我又要提早少少出門口，就很狼狽了。」他表示女兒的學校並沒有受學生罷課影響，學生亦沒有怎提這件事，故學校也不用作特別處理。

蔡少芬（Ada）懷第3胎腹大便便，近日留港照顧女兒，昨午3時許，見她跟老公張晉手拖手到沙田接女放學，他們遇記者時還禮貌揮手打招呼。他們跟排隊接放學的家長與工人姐姐也熟絡，邊行邊寒暄。接放學時見張晉拖住大女張楚兒、Ada拖住細女張信兒步出校門。信兒見到大批記者感好奇，用英文問媽咪為何有人在拍照，Ada笑笑口急步行婉拒受訪。追問她腹中BB的性別時，她並沒回答，一家四口上車後，Ada做司機揸車離開。

TJ用手遮面 JT勁怕醜

同埸有洪天明拖住細仔洪竟琋（JT）現身，JT勁怕醜躲在爸爸背後，又扯衫尾入學校接哥哥洪大仁（TJ）放學，好搞笑！TJ見到記者時第一時間用手遮面，他跟弟弟在父親身邊轉來轉去，笑問記者：「點解成日都見到你哋嘅？」洪天明稱趁不用開工便接囝囝放學，稍後他要返內地開工又要傾生意。天明很注重小朋友禮貌，上車前要兒子跟記者講拜拜。

郭晉安夫妻檔接仔女放學

在荔枝角區讀國際學校的有郭晉安一對子女郭令山及郭以雅，大仔6年級、細女3年級。昨日郭晉安跟太太歐倩怡也齊出動接放學，歐倩怡拖着子女離開學校。她稱學校已開學個多星期，因附近交通繁忙，故要一個負責睇車、一個往接。歐倩怡稱大仔令山今年6年級，明年升中不用湊返學。問令山能否獨自送妹妹返學放學？他搖頭道：「不可以，我驚湊不到她，她太百厭。」妹妹即否認：「不是！No！」

10歲蝦餃仔有小肚腩

陳慧琳（Kelly）的一對兒子劉昇（蝦餃仔）及劉琛（小龍包）分別10歲與7歲，跟郭晉安的子女同校。他們由工人姐姐接放學，「蝦餃仔」大個仔，面圓圓還有個小肚腩，他一馬當先帶着弟弟「小龍包」上車離開。Kelly曾說過兒子已長大，不用經常親自到學校接送。

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