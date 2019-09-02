《德魯納酒店》收視近10% IU呂珍九結局恐分離

《德魯納酒店》自今年6月首播以來，收視不斷攀升，最高一度達10%，前晚播出的第15集，平均收視9.89%，最高瞬間達11.1%，成績理想。

來回陰間又折返人間

前晚一集講述，IU為了護送千年前遭她殺死的舊愛往陰間，她亦走上奈何橋，其生前所有記憶恐刪去。在陽間等待的呂珍九愈等愈不安，此時神給予呂珍九一個任務，讓他回到200年前的德魯納酒店前身「滿月堂」，呂珍九遇上當年的IU，並為對方解決酒店的財務危機，正當IU要求他留在「滿月堂」時，呂珍九一度心軟，但最終決定返回現實世界。

IU此時從陰間平安回來，但她留在酒店的時間所餘無幾，神已準備好迎接新的酒店主人。IU與一眾酒店職員拍照留念，其中一名職員偷來神所準備的「月靈酒」，希望IU喝下後繼續留在酒店，但被呂珍九反對，二人在月光下談情，準備分手。

金秀賢退伍後首次演出

tvN早前已預告昨晚大結局金秀賢將會登場，雖然未有公開他劇中的角色，但不少網民猜測他可能飾演德魯納酒店的新主人。另外，IU與呂珍九等一眾演員昨晚現身煞科宴。IU表示該劇拍了半年，感到十分榮幸，而且因此愛上夏天，聲言以後每逢夏天都會想起此劇。

另一邊廂，《未生》任時元與《鬼怪》李棟旭合演有線頻道OCN新劇《他人即地獄》前晚首播，錄得3.76%收視，以該台來說成績不過不失。

文：蘇珮欣